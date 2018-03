Agathe Auproux : Les coulisses de son clash avec Benjamin Castaldi dévoilés

Jeudi 22 mars 2018, Cyril Hanouna était aux commandes du Prime de la vérité (C8). À cette occasion, il a permis à Benjamin Castaldi et Agathe Auproux de revenir sur leur vive altercation du mercredi 7 février dernier, dans Touche pas à mon poste. Le public a ainsi découvert les coulisses de cette dispute et de leur réconciliation.

"C'est vrai que ça m'a profondément choqué, heurté parce que l'expression 'fachiste', c'est tout ce que je déteste. On ne peut pas me traiter de facho. J'ai été élevé surtout à l'encontre de tout ça .(...) Il y a eu des conséquences à tout ça et tu le sais. J'étais très fâché contre toi. Il y a eu des répercussions sur ma vie à moi .(...) J'ai reçu des menaces de mort. Plus grave encore, mes enfants ont été sérieusement pris à parti", a confié Benjamin Castaldi dans un premier temps.

Il a ensuite révélé que sa femme Aurore Aleman avait envoyé un message à Agathe Auproux afin de lui demander des excuses publiques pour "apaiser tout ça". "Tu l'as fait directement et de bonne foi. Dès cet instant-là, je ne pouvais que te pardonner", a conclu le chroniqueur. Une version confirmée par Agathe Auproux. La belle brune s'est dit "énormément peinée" par les répercussions qui ont suivies, d'où le fait qu'elle ne s'est pas fait prier pour s'exprimer sur Twitter.

On est plus proches

Elle a ensuite souligné que Benjamin Castaldi était un homme qu'elle apprécie beaucoup et qu'il était toujours un soutien de taille pour toute l'équipe. Une fois leur explication terminée, Cyril Hanouna leur a demandé si, aujourd'hui, ils étaient de nouveau amis. "Je crois qu'on est plus proches maintenant", a donc admis l'ex-animateur de TF1, avant de prendre Agathe Auproux dans ses bras.

Pour rappel, dans le cadre du débat concernant la polémique de la candidate de The Voice 7 Mennel, Agathe Auproux avait accusé son collègue de relayer des "fake news de la fachosphère". Une déclaration qui avait mis Benjamin Castaldi hors de lui. Il avait même menacé de quitter le plateau si elle ne revenait pas sur ses propos.

Le vendredi qui a suivi, la jeune femme lui avait adressé un tendre message sur Twitter : "@B_Castaldi cette semaine intense se termine. Je tiens encore à m'excuser publiquement si je t'ai blessé. Je n'ai jamais voulu t'insulter. Jamais. J'ai simplement maladroitement évoqué un relais d'informations qui en rien ne t'incombent. On se voit lundi."