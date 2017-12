Agathe Auproux : Une adorable photo de son enfance dévoilée

Lorsqu'elle n'officie pas au coté de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste (C8), Agathe Auproux sillonne le monde, ou du moins la France. La jolie brune à lunettes passe en effet quelques jours auprès des siens, dans la Creuse et plus précisément à Guéret. Un retour aux sources qui lui permet de partager quelques souvenirs.

Sur Instagram, la journaliste et chroniqueuse de 26 ans se dévoile ainsi enfant. Sur la photo, Agathe Auproux affiche une bouille adorable. En pull noir et les épaules habillées d'un foulard à carreaux rouges et blancs, elle prend la pose face à l'objectif. Un cliché qui a sans doute fait fondre le coeur des internautes...

Et ce n'est pas la première fois qu'Agathe Auproux fait craquer la Toile. À chacun de ses posts Instagram, l'acolyte de Maxime Guény dans TPMP récolte une pluie de compliments. Fin novembre dernier, elle se dévoilait ainsi en tenue cocooning sexy en pleine séance de lecture à la maison. Quelques semaines auparavant, c'était en maxi décolleté et sans ses lunettes que la jolie brune avait fait sensation.