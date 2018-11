Alain Chabat, son fils Max dans Burgez Quiz : C'est sa copie conforme !

Saviez-vous qu'Alain Chabat avait trois enfants ? En effet, l'iconique acteur, réalisateur, scénariste, producteur, animateur et humoriste est le papa de Max, Louise et Lucie, nés respectivement en 1986, 1988 et 1993. Si Louise a récemment été vue à l'affiche de Santa & Cie après avoir joué dans Sur la piste du Marsupilami, Max n'est pas en reste. Alain Chabat a fait jouer son fils, alors enfant, dans Didier et dans Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre.

Puis plus rien, ou presque. On retrouve aujourd'hui Max Chabat à l'affiche du Burger Quiz. Toujours proche de son père, qui s'apprête d'ailleurs à déléguer l'animation de cette émission humoristique, Max est la vedette d'une récente séquence décalée dans laquelle il fait la promotion de la cigarette en critiquant ouvertement la vapoteuse. Une vidéo très amusante dans laquelle un détail ne manque pas de frapper les esprits : Max est la copie conforme de son père. Mêmes traits, même voix, même sens de la mimique...