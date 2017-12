Alain Delon et Pascal Desprez réunis, poursuivent le combat de Mireille Darc

Le 28 août dernier, Mireille Darc s'est éteinte à l'âge de 79 ans. Ses obsèques religieuses se sont déroulées le 1er septembre à l'église de Saint-Sulpice, à Paris, en présence de nombreuses personnalités à l'instar de son mari Pascal Desprez et de son ancien compagnon Alain Delon. Depuis, le célèbre acteur s'est fait discret et n'est réapparu publiquement qu'en novembre dernier avec Jean-Paul Belmondo, à l'occasion de l'inauguration de la Grand Roue de la capitale.

Avant de partir, Mireille Darc luttait au sein de l'association La Chaîne de l'Espoir en faveur des enfants cardiaques. Un combat désormais mené par ses proches à travers le programme Enfants à Coeur - Mireille Darc, lancé le 29 novembre 2017 autour d'un dîner au Pavillon Ledoyen à Paris. De nombreuses personnalités étaient ainsi présentes à l'instar d'Anthony Delon, parrain du fond, ainsi qu'Alain Delon. Le duo père-fils a pu croiser sur place Pascal Desprez, le veuf de Mireille Darc, le chirurgien cardiaque Alain Deloche et le Président de La Chaîne de l'Espoir Eric Cheysson.

Claire Chazal était également présente au bras de son ami Marc-Olivier Fogiel, et non loin de son ex-compagnon également père de son fils François, Patrick Poivre d'Arvor. Véronique de Villèle de Véronique et Davina a elle aussi assisté à l'événement, tout comme le comédien Michel Boujenah et l'actrice et réalisatrice Géraldine Danon. Marie-Claude Santini, l'écrivain Erik Orsenna, Jacqueline Franjou, Christine Borgoltz, Dominique Segall, Jasmine Roy et Yves Dahan ont fait le déplacement.

De son côté, la comédienne Nathalie Dessay a pris la pose avec sa fille Neïma Naouri. Et elles ne sont pas les seules à être venues à deux : certains ont été aperçus en compagnie de leur moitié. Rémy Caccia et son épouse Christelle Chollet, le photographe Jean-Daniel Lorieux et sa femme Laura Restelli-Brizard ainsi que le journaliste Robert Namias accompagné de son amoureuse Anne Barrère étaient eux aussi de la partie. Le couple de producteurs Nicole et Gilbert Coullier s'est également présenté à deux.