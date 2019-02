Albert de Monaco en costume et baskets face à Mike Horn et ses filles

Il n'y a pas que le cinéma ou la musique qui vivent au rythme des cérémonies de remise de prix ces dernières semaines. Le sport aussi a droit à ses récompenses ! Monaco a ainsi accueilli la soirée des Laureus World sports Awards, organisée par la Laureus World Sports Academy (66 membres votent pour les gagnants) et qui a décerné douze prix.

Sur le tapis rouge de la soirée, on a pu voir arriver le prince Albert II de Monaco, qui a surpris en prenant la pose dans un élégant costume noir porté avec... une paire de baskets blanches Nike ! Un petit écart vestimentaire amusant de la part de Son Altesse mais totalement dans l'esprit de la soirée puisque tous les invités avaient respecté ce dress code. Le prince était venu seul, sa femme Charlene étant en voyage avec leurs enfants en Afrique.

Il fallait aussi compter sur la présence de Laury Thilleman, Amanda Davies, Ralf Moeller, Katarina Witt, Jelena Djokovic et son mari Novak Djokovic, Boris Becker ou encore Nico Rosberg et sa femme Vivian Sibold, Lindsey Vonn, Marvin Hagler et sa femme Kay Guarrera, James Marsden (choisi pour animer la soirée), Edwin Moses, Emerson Fittipaldi et sa femme Rosanna, Maria Hoefl-Riesch, Sarah Winkhaus, David Coulthard et sa femme Karen Minier, Guy Stephan, Didier Deschamps et Franck Raviot, le baroudeur et animateur télé Mike Horn et ses filles, Cesc Fabregas et sa femme Daniella, Henrieta Farkasova, Xia Boyu, Kristina Vogel, Joerg Werner, Tegla Loroupe, Neeta Kumari, Konika Kumari, Hema Kumari, Radha Kumari, Patrick Mouratoglou, Henrik Ekdahl, Arsene Wenger...

Vous en voulez encore ? Le photocall a aussi accueilli Franz Klammer, Monica Seles, Luis Figo et sa femme Helen Svedin, Eliud Kipchoge, Bryan Habana et sa femme Janine Viljoen, Nadia Comaneci, Briana Williams et Ato Boldon, le DJ Felix Jaehn, Stefan Bloecher et sa compagne Anna Posch, Fredi Bobic et sa femme Britta Bobic, Alexey Nemov, sa femme, Galina Nemov et leur fils Alexei Nemov, Nobuyuki Hirano, CEO MUFG, Saiko Nanrio ou encore Carlos Puyol et sa femme Vanessa Lorenzo, Fabian Hambuechen et sa compagne Nina, Axel Schulz, Sabine Christiansen et son mari Norbert Medus, Missy Franklin et Hayes Johnso, Tanni Grey-Thompson, Julien Wanders, Sifan Hassan, Maro Engel et sa femme Stefanie Engel...

Le palmarès :

Sportsman of the Year : Novak Djokovic

Sportswoman of the Year : Simone Biles

Team of the Year : Les Bleus

Breakthrough of the Year : Naomi Osaka

Comeback of the Year : Tiger Woods

Sportsperson of the Year with a Disability : Henrieta Farkasova

Action Sportsperson of the Year : Chloe Kim

Spirit of Sport Award : Lindsey Vonn

Academy Exceptional Achievement : Eliud Kipchoge

Sport for Good : The Yuwa Football (Inde)

Sporting Moment of the Year : Xia Boyu

Lifetime Achievement : Arsene Wenger