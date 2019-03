Albert de Monaco : Ses jumeaux Gabriella et Jacques émerveillés pour ses 61 ans

Pas besoin de 61 bougies pour émerveiller ses enfants. Il aura seulement suffi de deux petites et de deux plus impressionnantes pour qu'Albert de Monaco attire toute l'attention de ses adorables jumeaux Gabriella et Jacques.

Comme pour chaque anniversaire, son épouse Charlene de Monaco a pris plusieurs photos qu'elle a partagées sur sa page Instagram. L'ancienne nageuse sud-africaine de 41 ans était dans le parfait timing puisque ses publications sont intervenues dans la soirée du 14 mars 2019, date de l'anniversaire de son époux.

Si Charlene de Monaco s'est montrée particulièrement succincte dans ses mots, publiant un simple "Happy Birthday" accompagné d'un émoticône gâteau, un coeur et une bougie, elle a été plus généreuse en photos. Trois images ont été publiées, toutes prises au même moment, dans le même cadre. Albert de Monaco apparaît entouré de Gabriella et Jacques, émerveillés et espiègles devant le gâteau d'anniversaire de leur papa. L'heureuse famille a dégusté un mets au chocolat.