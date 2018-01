Albert et Charlene de Monaco : Les jumeaux embrasent leur première Sainte Dévote

Ce ne sont pas quelques gouttes de pluie qui auront bouleversé le lancement des festivités des célébrations dédiées à Sainte Dévote, la sainte patronne de Monaco et de sa famille princière. Vendredi 26 janvier 2018, veille de sa fête, la sainte a été honorée comme chaque année par le prince Albert et son épouse Charlene de Monaco, qui vient d'avoir 40 ans. Pour la première fois, le couple princier était accompagné de ses enfants, le prince héritier Jacques et la princesse Gabriella. A tout juste 3 ans, les bambins n'ont rien loupé de cette traditionnelle procession dans la principauté qui se termine, à la nuit tombée, par l'embrasement d'une barque symbolique sur la place de l'église. Après leur première fois au cirque, c'était une autre belle soirée pour les enfants...

Comme le veut la tradition, le couple princier a mené la procession de Sainte Dévote depuis le yacht club jusque sur le port Hercule. Monaco-Matin raconte que les reliques de la sainte sont "apparues dans une barque flottant dans les eaux du port Hercule, plongé dans le noir (...). Les carabiniers du prince, vêtus de manteaux noirs et de casques bleus, ont alors tiré plusieurs coups de fusil assourdissants". La procession s'est lentement dirigée vers l'église. Albert, Charlene et les enfants ont été accueillis par monseigneur Bernard Barsi, archevêque de Monaco. Une cérémonie du Salut du Très Saint sacrement a été donnée avant que tous ne rejoignent la place de l'église pour le clou du spectacle : l'embrasement de la barque.

Si Charlene de Monaco connaît désormais parfaitement cette tradition, c'était une première pour ses enfants. Le couple a accompagné Jacques et Gabriella jusqu'à la barque. Avec leurs flambeaux blancs et rouges, les deux bambins ont mis le feu à la petite embarcation sous le regard attendri de nombreux monégasques et au son de polyphonies corses en hommage aux origines de Saint Dévote.

Une sainte corse

Cette barque symbolise la petite embarcation sur laquelle le corps martyrisé de la Sainte a accosté sur les rives de la principauté dont elle deviendra la sainte patronne. Originaire de Corse, dont elle est également la protectrice, Dévote y a été arrêtée et assassinée au IVe siècle pour sa foi chrétienne. Son embrasement est lié à son autre signification : en 1070, un capitaine florentin, Antinope, aurait tenté de voler les reliques de la Sainte. Des pêcheurs seraient parvenus à l'en empêcher et, en représailles, auraient brûlé sa barque. C'est ainsi que la tradition se perpétue sur le port Hercule en l'honneur de Sainte Dévote. Le prince Louis II de Monaco, grand-père de Rainier III, a réinstauré cette tradition dans la première moitié du XXe. Ce symbole du Rocher est devenu, au fil du temps, une attraction pour les visiteurs. La barque consumée, il est de coutume de rechercher dans les cendres ses clous : ils porteraient bonheur !

Procession et messes se poursuivent tout le week-end pour célébrer cette héroïne monégasque.