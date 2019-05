Alexandra de Hanovre amoureuse de Ben-Sylvester Strautmann: rare sortie à deux

Il fait chaud à Monaco et la famille royale est de sortie. Il faut dire que le Grand Prix de Monaco est un véritable événement pour les Monégasques qui se déplacent toujours en nombre pour aller voir défiler les plus grands pilotes et les stars présentent pour la course. Et tout les ans, la famille royale répond présente. Ainsi, la jeune princesse Alexandra de Hanovre et son compagnon Ben-Sylvester Strautmann étaient de la fête samedi 25 mai 2019 lors des essais du 77e Grand prix.

Il est rare de voir le jeune couple. Trois ans d'amour mais ils ne se sont affichés qu'à de rares occasions. La princesse de 19 ans, fille de Caroline, et le basketteur de 20 ans ont donc fait une exception ce samedi 25 mai pour aller encourager Lewis Hamilton ou encore le Monégasque Charles Leclerc. Leur présence n'a pas été bénéfique à ce dernier puisqu'il a été éliminé dès la première phase des qualifications suite à une erreur tactique de son écurie. Comme le précise l'AFP, le chouchou de Charlene de Monaco était dépité après cette élimination dont il n'était pourtant pas responsable.

Alexandra n'était pas la seule représentante de la famille royale puisque le prince Albert de Monaco avait également fait le déplacement, accompagné de ses enfants Jacques et Gabriella. La princesse Charlene, plus discrète, a également fait un apparition plus tard dans la journée au côté de son mari. Et d'autres têtes couronnées venues cette fois d'un peu plus loin étaient présentes. Les plus chanceux ont en effet pu croiser le roi Carl XVI Gustaf de Suède et son fils, le charmant le prince Carl Philip.