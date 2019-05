Charlene de Monaco, sport-chic pour les 90 ans du Grand Prix de Monaco

L'ambiance est décidément sportive sur le Rocher. Ce 22 mai 2019 à la salle Garnier de Monte-Carlo, le prince Albert a assisté à l'avant-première du documentaire Grand Prix de Monaco : la légende, qui sera diffusé sur TF1 ce samedi 25 mai. Un événement célébrant les 90 ans de la mythique course automobile et pour lequel il a pu compter sur la présence de son épouse, Charlene de Monaco.

Élégante dans sa tenue de style sport chic, avec un top asymétrique Tom Ford, la princesse s'est prêtée au jeu de la traditionnelle séance de pose en compagnie de son mari, mais également des pilotes Jackie Stewart, Jacky Ickx, Alain Prost et David Coulthard. Le prince Albert s'est particulièrement impliqué dans ce nouveau projet : pour accompagner les images d'archives, scènes de reconstitution et témoignages de pilotes, le souverain de 61 ans a prêté sa voix pour raconter l'histoire de la course créée en 1929. Cette année ne célèbre pas seulement les 90 ans du Grand Prix de Monaco. La princesse Grace aurait, elle aussi, soufflé ses 90 bougies cette année.

Le sport occupe une place de choix dans l'emploi du temps du souverain. Le 11 mai dernier, le prince Albert était en effet aux premières loges pour le 3e E-Prix de Monaco, auquel il a assisté en compagnie de ses neveux, Andrea et Pierre Casiraghi. Le trio a ainsi profité de la victoire de Jean-Éric Vergne (DS Techeetah), devant le Britannique Oliver Rowland (Nissan e.dams) et le Brésilien Felipe Massa (Venturi). Le même jour, c'était avec Charlene et leurs jumeaux Jacques et Gabriella (4 ans), qu'il a pris part au traditionnel tournoi Sainte Dévote de Rugby.

Grand Prix de Monaco : la légende, sur TF1 ce samedi 25 mai, à 10h35.