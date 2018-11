Alexandra Lamy : Parenthèse beauté, et sans filtre, avec sa fille Chloé

Alexandra Lamy et Chloé Jouannet n'ont pas tombé le masque le week-end dernier, bien au contraire. L'actrice et sa ravisssante fille se sont offert un instant beauté qui a impliqué une transformation faciale que l'une et l'autre ont totalement assumée.

Restée en couple avec le comédien suisse Thomas Jouannet de 1995 à 2003, Alexandra Lamy a donné naissance à leur fille Chloé le 17 octobre 1997. En bons termes avec son ex-compagnon, l'ex-épouse de Jean Dujardin a créé une belle complicité avec sa fille, qui se solidifie au fil des années. Le joli duo se trouvait récemment en Corse pour fêter un anniversaire. Alexandra Lamy a eu 47 ans le 14 octobre dernier. Sa petite soeur Audrey était également des festivités.

