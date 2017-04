Alexandre Astier : Ému par un fan amputé, il réagit !

Certes, la Toile est souvent un déversoir de haine, de propos nauséabonds et de polémiques en tout genre mais, heureusement, c'est aussi parfois un lieu de partage. Alexandre Astier a parfaitement illustré cette affirmation en partageant quelques messages avec un fan de Kaamelott, récemment amputé...

Sur la page Facebook intitulée Kaamelott au Cinéma, un internaute nommé Sam Laurent a posté une photo de sa jambe amputée accompagnée d'un message inattendu, dans lequel il fait des références à la série culte de M6 qui sera bientôt adaptée au cinéma. "Celui qui me traite de fils d'unijambiste, je le fous au cachot ! On se remonte le moral comme on peut hein, et pour ceux que ça intéresse, vide-grenier, je vends toutes mes chaussures gauches mdr PAYS D'GALLE INDEPENDANTTTTTT !", écrit-il.

Dans la foulée, sur Twitter cette fois, Alexandre Astier (créateur, réalisateur et interprète principal de Kaamelott) a pris contact avec Sam Laurent pour prendre des nouvelles et en savoir un peu plus sur ce qui était arrivé à ce fan de la série. "Bah pour faire court, parti aux urgences pour un mal de pied, amputé 3 jours après. Ça vous la coupe hein ? Dsl trop tentant", a répondu avec humour l'internaute. Touché, Alexandre Astier a ajouté : "Ça vaut ce que ça vaut mais je vous souhaite du courage et la pêche pour la suite. Amitiés." Quelques mots qui ont fait un peu de bien à Sam Laurent.