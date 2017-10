Alexia Mori dévoile sa perte de poids post-grossesse : "Ce n'est qu'un début !"

Le 17 mai 2017, après une grossesse qu'elle a largement commentée sur les réseaux sociaux, Alexia Mori de Secret Story 7 (TF1) mettait au monde une petite fille prénommée Louise. Pratiquement cinq mois plus tard, la jeune maman affiche sa silhouette sur Instagram après avoir repris le sport le mois dernier !

Samedi 7 octobre, la jeune maman a en effet indiqué en légende d'un montage photo la montrant avant et après cette reprise d'activité physique. "Comme vous pouvez le voir, je ne me suis pas transformée en fit girl avec la méga tablette de chocolat mais je me suis tonifiée, affinée !! Et cela en tout juste un mois en suivant mon programme (le Alexia's Challenge) trois fois par semaine 30 min. Je tiens à rajouter que je n'ai pas fait de régime pendant ce mois ! J'ai mangé normalement de manière équilibrée en variant mon alimentation, je me suis même accordé tous les week-end des plaisirs (restos, mac do... sans en abuser). Enfin bref cette transformation n'est qu'un début car je vais recommencer le programme encore un mois pour continuer dans mon élan !!" Et d'ajouter : "Bref voilà je suis assez gênée de me mettre à nu comme ça mais je voulais vous montrer ce que ça donnait !!"

Fin août dernier, Alexia Mori s'emparait déjà de son compte Instagram pour faire une grande annonce. "Ma fille est devenue ma raison d'être et je ne veux rien louper de son évolution. Alors, avec mon chéri, on a longuement réfléchi et j'ai décidé de démissionner de mon travail !", avait-elle expliqué avant d'ajouter qu'elle comptait se consacrer à son programme de remise en forme qu'elle a concocté avec un coach diplômé : "Je veux faire ce que j'aime ! Et ce qui me plaît, c'est le sport, c'est motiver les troupes, aider, soutenir... Je me sens utile comme ça."