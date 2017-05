Alexia (Secret Story 7) enceinte et énervée : "Certaines sont tellement c*nnes"

Alexia Mori, actuellement enceinte de son premier enfant, vient de pousser un gros coup de gueule sur Instagram. L'ex-habitante de la Maison des Secrets de Secret Story 7 (TF1), au côté d'Anaïs Camizuli qui vient tout juste de se marier avec son petit ami Sultan, en a assez que des gens haineux commentent ses posts sans une once de bienveillance.

L'ex-petite amie de Vincent Queijo l'assume, oui, elle a le droit de se plaindre autant qu'elle veut des petites et des grosses contrariétés que vivent toutes les femmes enceintes. Si ses abonnés ne sont pas contents, ils n'ont qu'à aller voir ailleurs ! "Je me plains comme n'importe qui ! À croire que vous êtes toutes parfaites et tant mieux pour vous si jamais pendant votre grossesse vous vous êtes plaint ! J'espère que vous avez reçu une médaille ! (...) Je partage avec vous tous les moments de ma grossesse, que ce soient les bons ou les mauvais côtés ! Et ce n'est pas parce que je partage les mauvais que ça ne veut pas dire que je ne suis pas la plus heureuse d'attendre un bébé !!!", a-t-elle statué avec force.

Et de poursuivre sur sa lancée : "Certaines sont tellement c*nnes que, même ça, elles ne le comprennent pas. C'est la plus belle chose qui m'arrive et cela, je l'ai répété maintes et maintes fois ! Et quand je lis certains commentaires, j'ai des envies de meurtres. (...) Donc les mauvaises langues, arrêtez de perdre votre temps à commenter pour lancer votre venin et partez plutôt à la recherche d'un code promo qui vous fera bénéficier d'un peu de matière grise." Le message est passé.

Ainsi, que ça plaise ou non, la future maman assume le fait de dire qu'elle a hâte d'accoucher et de se remettre au sport afin de retrouver le corps tonique qu'elle avait réussi à se sculpter après son passage dans Secret Story. Une situation récemment vécue par Daniela Martins, l'ex-bombe de Secret Story 3.