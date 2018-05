Alice Taglioni blonde platine et Pamela Anderson très décolletée pour un dîner

Dimanche 27 mai 2018, LINK, le fonds de dotation contre le sida, organisait son dîner de charité Paramour dans le cadre de l'hôtel d'Evreux, situé sur la très chic place Vendôme dans le 1er arrondissement de Paris. Un événement organisé en partenariat avec l'amfAR et Life + au profit de AIDES.

Sur le tapis rouge de la soirée, on a ainsi pu voir Alice David (que l'on retrouve dès le 30 mai dans le film Demi-soeurs), la journaliste et ex-membre du CSA Christine Kelly, la blogueuse Fiona Zanetti, le mannequin et blogueuse Kristina Bazan, Camille Cottin (toujours à l'affiche de l'excellent Larguées), l'actrice Sarah Stern (Les Tuche), l'ancienne ministre de la Santé Roselyne Bachelot ou encore Alice Taglioni sans son compagnon Laurent Delahousse et qui affichait une couleur blonde platine, la légendaire Claudia Cardinale, la très active Pamela Anderson, la mezzo-soprano Karine Deshayes... Tous ont pu se régaler d'un dîner imaginé par le chef Emmanuel Renaut.

LINK est un fonds de dotation créé et animé par des entrepreneurs et cadres dirigeants d'entreprise, qui ont décidé de rassembler leur détermination et leurs moyens pour que soit enfin gagnée la bataille contre le sida. LINK s'appuie sur les ressources et le savoir-faire de ses membres pour identifier et financer, selon une approche innovante, philanthropique et solidaire, les programmes les plus pertinents pour vaincre le sida. Pour cela LINK partage l'expertise et de l'association AIDES et de ses partenaires (coalition internationale PLUS) qu'elle a choisi de financer en priorité.