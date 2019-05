Alizée enceinte de Grégoire Lyonnet : ils confirment en photo

Alizée est enceinte de son deuxième enfant. La chanteuse de 34 ans va avoir un bébé avec son mari, le danseur Grégoire Lyonnet, révèle le magazine Closer. Les amoureux ont choisi de confirmer l'heureuse nouvelle en postant une photo sur Instagram.

Ce vendredi 24 mai, Alizée et Grégoire Lyonnet ont donc choisi de partager avec leurs fans respectifs une heureuse nouvelle : la prochaine venue au monde de leur premier enfant ensemble. Un bébé qui devrait pointer le bout de son nez en novembre prochain. Sur son compte Instagram suivi par 601 000 abonnés, l'interprète des tubes Moi... Lolita, J'en ai marre ou L'Alizée a posté une photo de plusieurs paires de chaussures (et des paires de pattes de ses deux chiens) avec des dates. On peut y lire sa date de naissance (1984), celle de son amoureux (1986), celle de sa fille Annily (2005, née de sa précédente histoire avec Jérémy Chatelain) et enfin 2019, année au cours de laquelle elle deviendra maman pour la deuxième fois. En légende, elle a posté plusieurs émojis, dont un représentant un bébé. Notons que la paire de chaussures est argentée et semble indiquer qu'il pourrait s'agir d'une fille...

Sur son propre compte Instagram, suivi par 217 000 abonnés, l'ancien danseur professionnel de l'émission Danse avec les stars – qui a rencontré Alizée sur le plateau de la 4e saison du programme phare de TF1 – a partagé exactement la même photo. Tout juste a-t-il changé sa légende. "La famille Lyonnet s'agrandit", peut-on lire.