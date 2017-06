Amal Clooney maman de jumeaux : L'adorable message de sa soeur Tala

Véritable fashionista et femme de pouvoir à l'instar de sa soeur adorée, Tala Alamuddin n'est pas avocate comme elle, mais organisatrice d'événements et designer d'accessoires. Elle a étudié à New York et non à Londres, avant de s'installer à Singapour avec son mari, l'homme d'affaires Nagi Hamiyeh. Ensemble, ils ont eu une fille, Mia (15 ans), qui était chargée de tenir la traîne d'Amal au mariage du couple, ainsi que des jumeaux... comme Amal.