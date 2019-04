Amber Heard avait demandé une protection pour son chien contre Johnny Depp

Divorcés officiellement depuis 2017, l'ancien couple formé par Johnny Depp et Amber Heard est toujours en guerre depuis que l'acteur américain a déposé une plainte pour diffamation, réclamant 50 millions de dollars de dédommagements depuis que son ex l'accuse de violences conjugales. Dans ce cadre tendu, un document de 52 pages vient d'être révélé par le Daily Mail : il s'agit de l'accord qui a mis fin au mariage entre les deux stars.

Dans ce dossier qui indique ce qu'a obtenu Amber Heard de son divorce d'avec Johnny Depp, on apprend ainsi que l'héroïne d'Aquaman est partie avec une Ford Mustang de 1968 qu'elle possédait avant leur mariage le 3 février 2015, ainsi qu'une Range Rover que son ex-mari lui a cédée. Elle a également gardé des meubles de leur propriété luxueuse de Los Angeles, un cheval baptisé Arrow et les deux chiens, Pistol et Boo.

Ces deux yorkshires avaient provoqué un scandale en Australie car leurs maîtres n'avaient pas respecté la période de quarantaine avant d'entrer sur le territoire australien. Très attachée à ses animaux, la comédienne texane avait même réclamé, cinq jours après avoir déposé sa demande de divorce en 2016, une ordonnance restrictive obligeant Johnny Depp a rester à plus de cent mètres du petit Pistol. Cette dernière demande n'a pas été accordée par le juge, mais Amber Heard a toutefois obtenu une ordonnance temporaire et un accès exclusif à leur penthouse de Los Angeles. Financièrement, la Texane de 32 ans a empoché un chèque de 7 millions de dollars, ainsi que 500 000 dollars de frais de justice.

Cet accord qui vient de faire surface n'a pas permis aux anciens époux de tourner la page de leur divorce. Johnny Depp veut laver sa réputation depuis qu'Amber Heard l'a désigné comme un "monstre" lorsqu'il boit et se drogue. Les détails des agressions que la jeune femme aurait subies auraient des conséquences sur sa carrière, notamment le troisième volet des Animaux fantastiques des studios de la Warner. Le tournage a été repoussé de plusieurs mois...