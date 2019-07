Amel Bent : Cette "demande" qu'elle a fait par dévotion pour Johnny Hallyday

De passage dans C'est au programme le jeudi 4 juillet 2019, Amel Bent (34 ans) a évoqué sa collaboration avec Johnny Hallyday sur l'album de reprises On a tous quelque chose de Johnny, sorti en novembre 2017. À l'époque, la pétillante chanteuse était enceinte de sa fille Sofia (3 ans) et s'était promis de faire une pause dans sa carrière musicale le temps de sa grossesse. Mais comme elle le dit si bien, une sollicitation de Johnny, ça ne se refuse pas.

"Il y a eu une demande un peu particulière de Johnny Hallyday, qui participait lui-même à cet album hommage et a choisi les artistes qui allaient participer à cet album. Je faisais donc partie de cette liste un peu restreinte", explique Amel Bent, récemment de passage chez Purepeople pour parler de son dernier album. "Quand on a une demande de Johnny Hallyday, on ne dit pas non", remarque avec le sourire Sophie Davant. "Non, je n'ai pas du tout hésité ! J'ai même fait quelque chose que je ne voulais absolument pas faire, j'ai chanté enceinte. Je ne voulais pas mélanger en fait. Je n'avais pas envie", poursuit la mère de famille.

"En plus il me demandait de chanter Que je t'aime, qui est une chanson très puissante, où on sent que ça bouge à l'intérieur. Je me suis dit qu'il fallait y aller, même avec mon petit bébé dans le ventre. Il fallait envoyer cette chanson, derrière le micro. C'était bizarre ! C'était étrange, j'ai senti que ma petite fille à l'intérieur se crispait, genre 'mais qu'est ce qu'elle fait ma mère ? C'est pas l'heure j'ai encore quelques mois de tranquillité'. C'était particulier, mais en tous cas c'est un souvenir inoubliable", se rappelle Amel Bent.