Amel Bent considérée comme "arrogante" : Son gros coup de gueule

Amel Bent n'est pas contente et elle l'a fait savoir ce mercredi 1er août 2018. Sur les réseaux sociaux, la chanteuse de 33 ans – qu'on retrouvera dans la cinquième saison de The Voice Kids sur TF1 en tant que coach aux côtés de Jenifer, Soprano et Patrick Fiori – a décidé de pousser un gros coup de gueule.

C'est sur son compte officiel qu'Amel Bent a adressé un message virulent aux personnes qui la jugent sans la connaître. "Ces gens qui sont méprisants et secs avec toi par principe car tu es une notoriété donc forcément une connasse arrogante ! Respire cousine, je suis plus cool que la plus cool de tes copines", a-t-elle écrit.

Les internautes n'ont pas manqué de réagir à la publication d'Amel Bent. Ils sont nombreux à l'avoir soutenue. "Jalousie quand tu nous tiens ! Gâche pas ta journée pour ça ma belle, nous on sait qui tu es", pouvait-on lire dans les commentaires. Une chose est sûre, la maman de Sofia (2 ans) et d'Hana (10 mois) pourra toujours compter sur ses fidèles fans !