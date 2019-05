Amel Bent maman comblée mais critiquée : "Je suis chanteuse, pas mannequin"

Tout sourit à Amel Bent ! Après un merveilleux mariage avec son époux Patrick Antonelli en 2015 et la naissance de ses deux filles, Sofia (née en février 2016) et Hana (née en octobre 2017), la célèbre chanteuse révélée il y a déjà seize ans dans Nouvelle Star (M6) nous revient avec un tout nouvel album. Si elle sortira Demain le 17 mai 2019, la star de 33 ans n'a pas l'intention de mettre de côté sa vie de famille... Bien au contraire !

C'est lors d'une interview accordée à nos confrères de Télé Star qu'Amel Bent s'est penchée sur sa carrière musicale ainsi que sur son rôle de maman. "Avant, je me disais qu'en tant que chanteuse, si je partais en tournée, j'abandonnais mes enfants... Alors que non", a-t-elle commencé avant d'ajouter : "Je vais m'organiser avec mon mec quand je m'absenterai de la maison."

Plus épanouie que jamais, Amel Bent est entièrement dévouée à sa famille et a même de nouveaux projets en tête : "J'ai presque 34 ans, un mari magnifique et deux enfants merveilleux... Et je compte en faire d'autres." L'ancienne coach de The Voice Kids (TF1) en a également profité pour s'exprimer sur les critiques "grossophobes" qu'elle reçoit sans cesse. "Le yo-yo, c'est l'histoire de ma vie, surtout avec les grossesses. Déjà, ça me regarde, d'autant que je suis chanteuse, pas mannequin", a-t-elle lancé avant de conclure : "Je n'ai donc plus ce manque de confiance vis-à-vis de mon physique. J'ai réglé ces questions car je suis mariée et que je me sens aimée, telle que je suis."

