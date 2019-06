Anaïs Camizuli enceinte de 8 mois : sa grande décision pour après l'accouchement

C'est en 2013 qu'Anaïs Camizuli a été révélée au grand public dans Secret Story 7. Très vite, elle s'est attiré la sympathie des téléspectateurs, ce qui lui a permis de remporter l'aventure face à Gautier, Alexia Mori et Vincent Queijo. Elle a ensuite participé aux Anges 6 (2014), aux Anges 7 (2015), aux Vacances des Anges (2015) et à La Villa des coeurs brisés 2 (2016). Très populaire, elle n'a jamais cessé de donner de ses nouvelles sur les réseaux sociaux. Mais prochainement, cela va changer, c'est ce qu'elle a confié sur Instagram, lundi 10 juin 2019.

Enceinte de 8 mois, la jeune femme de 31 ans accueillera sa petite fille dans les semaines à venir. Et, sans surprise, elle compte bien consacrer son temps à sa famille une fois qu'elle aura accouché. "J'ai pris une décision. Je vous en parle maintenant parce que les jours passent vite et la date de mon accouchement approche. J'ai décidé que le jour où ma fille sera là, je ferai une petite pause au niveau de mon travail, des partenariats, des réseaux sociaux", a confié Anaïs Camizuli. Si elle compte rester un peu présente sur les réseaux sociaux, l'ancienne habitante de la Maison des Secrets souhaite donc suspendre ses activités professionnelles pendant un moment : "Niveau partenariat, je fais une pause d'un mois. J'en ai besoin, le rôle de maman sera tout nouveau pour moi. J'ai besoin d'être auprès de ma fille et ma famille. Je pense que prendre du recul me fera du bien."

Hier, Anaïs Camizuli a aussi évoqué ses kilos de grossesse, l'occasion de découvrir qu'elle en a pris seize. Elle a aussi expliqué qu'elle avait notamment gonflé à cause de la rétention d'eau, dont elle souffrait depuis le troisième mois de sa grossesse. La femme de Sultan a d'ailleurs demandé des petites astuces à ses abonnés.