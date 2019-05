Anémone : Sa relation amoureuse avec... un homme politique !

Avec son franc-parler, on imagine mal Anémone avec un homme politique, experts en langue de bois par excellence. Pourtant, l'actrice française, figure du Splendid qui nous a quittés le 30 avril 2019 à l'âge de 68 ans, avait succombé au charme de l'un d'eux : l'écologiste Brice Lalonde.

Invitée à plusieurs reprises sur le plateau de l'émission On n'est pas couché sur France 2, la comédienne avait révélé cette anecdote : son idylle avec Brice Lalonde, connu pour avoir été secrétaire d'État puis ministre de l'Environnement de 1988 à 1992, sous François Mitterrand. "Brice, c'est marrant, c'était un copain. On s'est connus quand on était tout gamin, 18, 20 ans, un peu après 1968, on a eu une petite histoire brève. Il était plus branché que je ne l'étais." Laurent Ruquier, surpris, insiste : "Ça a été un amant ?" Avec son bagout habituel, elle répond en souriant : "Ouais, rapide..." Après ce flirt, les deux personnalités ont chacun trouvé leur voie professionnelle et sentimentale. Lui est en couple depuis une trentaine d'années avec sa conjointe, avec qui il a une fille. Elle a eu un premier enfant, Jacob, en 1979, puis une fille Lily, née quatre ans plus tard de sa relation avec son époux, le réalisateur Philippe Galland.

Laurent Ruquier a eu le plaisir de rediffuser cette séquence de son émission avec Anémone. D'autres extraits ont été dévoilés lors du numéro de ce samedi 4 mai, en hommage à la femme libre et passionnée qu'elle était. On a ainsi pu entendre ce week-end ses propos sans filtre sur la maternité. Si elle a toujours assumé ses paroles déconcertantes sur ses enfants qui lui "ont tout pompé", elle déclarait avec autant de simplicité, pour faire taire celles et ceux qui étaient outrés par sa franchise : "Ce n'est pas parce qu'un enfant n'a pas été désiré qu'il n'est pas aimé."