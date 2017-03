Angelina Jolie, apaisée avec Maddox, remet les pieds à Buckingham

Retour à la vie publique. Après l'avant-première de son prochain long métrage (First They Killed My Father) au Cambodge, puis une apparition dans un spot publicitaire pour le parfum Mon Guerlain, Angelina Jolie est aujourd'hui à Londres. Le 13 mars, elle débarquait dans la capitale britannique accompagnée de ses enfants, Shiloh, Maddox, Pax, Zahara, Vivienne et Knox Jolie-Pitt.

À peine arrivée, l'interprète de Lara Croft et de Maléfique a servi un discours au bureau des Affaires étrangères et du Commonwealth de Londres à l'occasion du cinquième anniversaire de l'Initiative pour la prévention de la violence sexuelle (PSVI). À nouveau, l'actrice de 41 ans a pris la parole pour soutenir les femmes victimes de violences sexuelles. "Nous vivons dans un monde où des dizaines de milliers, souvent des centaines de milliers de personnes peuvent être violées, a-t-elle déclaré aux côtés de William Hague, secrétaire aux Affaires étrangères du Royaume-Uni. Tous les membres du PSVI sont fiers du travail accompli jusqu'a présent. Mais nous avons encore beaucoup à faire et nous nous concentrons sur les prochaines étapes : d'abord utiliser les outils qui ont été développés pour que les crimes soient documentés et pour que des poursuites puissent être envisagées, et ensuite travailler avec les militaires pour qu'ils soient formés à mettre en application les lois visant à protéger les victimes les plus vulnérables."

Je suis un peu nerveuse, j'ai des papillons dans le ventre

Le lendemain, mardi 14 mars, la star hollywoodienne a donné une conférence devant les étudiants de la prestigieuse London School of Economics (LSE) d'où sont sortis bon nombre de chefs d'États, ministres et autres patrons de grandes entreprises. Pour cette première lecture en tant que conférencière au Centre for Women, Peace and Security, la future ex-épouse de Brad Pitt s'est évidemment intéressée à un combat qui lui est cher depuis des années, les droits des femmes au sein des camps de réfugiés ainsi qu'aux violences qu'elles sont susceptibles de subir en temps de conflits. "Je suis un peu nerveuse, j'ai des papillons dans le ventre, avait-elle confié au Evening Standard juste avant la conférence. J'espère bien faire, c'est vraiment très important pour moi."

La suite a été beaucoup plus apaisante pour la comédienne qui a pu passer un peu plus de temps avec ses enfants qui, la veille, était photographiés dans une librairie où leur politesse a été remarquée. Elle a été vue à la nuit tombée, à la sortie du Mandarin Oriental située à Hyde Park, en compagnie de son fils aîné, Maddox (16 ans), avec lequel elle a visité le célèbre Buckingham Palace. Sans rencontrer un seul membre de la famille royale cette fois-ci. La dernière fois qu'Angie y avait mis les pieds, c'était en 2014, peu de temps après son mariage avec Brad Pitt, où elle avait rencontré la reine Elizabeth II et avait reçu le titre de Dame.

Un court séjour d'à peine deux jours puisque ce mercredi, Angelina Jolie est attendue à Genève, où elle doit poursuivre son travail humanitaire. Elle y livrera notamment un discours pour le traditionnel hommage à Sergio Vieira de Mello, face aux Nations unies.