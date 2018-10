Anggun : Blessée par un couteau, elle attend le retour de son mari...

Mercredi 24 octobre 2018, Anggun s'est fait une belle peur en cuisinant. Sur son compte Instagram, suivi par 1,3 million d'abonnés, elle a partagé des photos pour illustrer l'incident. L'interprète de La Neige au Sahara se retrouve avec une blessure au pied.

"Cela a été pris il y a 1 minute avant qu'une lame acérée me tombe sur l'orteil. Tout va bien maintenant mais j'ai hâte que mon séduisant et sexy photographe/musicien/philosophe/chef de mari @christiankretschmar rentre à la maison. #Help", a commenté Anggun en légende de photos d'elle sur lesquelles on la voit en mode selfie dans sa cuisine du 8e arrondissement de Paris, puis montrant son pied muni d'un large pansement.

Anggun (44 ans) a épousé son compagnon Christian – qui était en déplacement en Autriche il y a quelques jours comme il l'a indiqué sur Instagram – en août dernier lors d'une belle cérémonie traditionnelle en Indonésie. Un événement partagé avec parcimonie sur les réseaux sociaux.

8, le dernier disque d'Anggun est toujours disponible.

Thomas Montet