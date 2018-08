Anggun mariée pour la 4e fois : Elle a épousé Christian Kretschmar

Sur son compte suivi par 1,3 million de followers, la chanteuse indonésienne Anggun a dévoilé des photos d'elle et de son amoureux français Christian Kretschmar. On a d'abord pu la découvrir dans une robe de mariée classique puis dans des tenues traditionnelles.

De retour en Indonésie – son pays natal où elle est menacée –, Anggun n'a donc pas que donné de la voix sur scène. La star de 44 ans, originaire de Jakarta, a épousé son compagnon Christian Kretschmar. Le site de CNN Indonesia affirme que la cérémonie a eu lieu le 16 août 2018 à Villa Omah Rice, à Ubud sur l'île de Bali où la star posséderait une résidence. D'ailleurs, Anggun fait désormais référence à Christian comme son mari et, pour ce séjour, elle avait embarqué sa fille Kirana (10 ans), née de son précédent mariage avec Cyril Montana. La chanteuse se rend régulièrement en Asie et sa fille n'est pas systématiquement du voyage, alors sa présence à ses côtés est un indice supplémentaire concernant sa discrète union.

L'interprète de La Neige au Sahara a aussi et surtout posté une photo en noir et blanc d'elle – dans une robe de mariée très classique – et de son mari, le 27 août, remerciant en légende la marque de bijoux de mariage Rinaldy Yunardi ainsi que le créateur Rick Owens. Ce 29 août, elle a dévoilé un diapo photos où l'on voit le couple en pleine cérémonie traditionnelle, portant des tenues locales, la chanteuse portant un kebaya.