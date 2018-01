Anna Mouglalis (Baron Noir) : Quels ont été les hommes de sa vie ?

Fascinante et envoûtante, Anna Mouglalis en fait voir de toutes les couleurs aux hommes de la série Baron Noir, à commencer par son héros, Kad Merad. En retrait dans la première saison, elle explose dans la seconde, au point de devenir président de la République. Un rôle à la hauteur de cette femme d'exception qui a cultivé tout au long de sa carrière sa singularité, une forme d'indépendance et un glamour certain.

L'occasion pour nous de revenir, non pas sur ses films marquants, mais sur ses plus célèbres partenaires en amour. Et son premier couple, il est à l'écran comme à la ville, formé avec Samuel Benchetrit. En 2007, elle irradie dans J'ai toujours rêvé d'être un gangster, dans la peau de Suzy, la serveuse. Benchetrit (qui narre également le long métrage) la filme avec amour, et ce n'est pas un hasard si l'année du tournage de cette comédie de gangster au ton résolument décalé, naît la petite Saül, fille unique d'Anna Mouglalis. "Il m'est tombé dessus, c'est presque un amour immortel", affirmait-elle encore en 2016. Pourtant, le réalisateur-acteur et sa muse n'étaient déjà plus ensemble...

Leur séparation est discrète, à peine datée. On sait en revanche qu'Anna change du tout au tout. En mars 2013, elle se marie avec l'homme d'affaires Vincent Rae. "J'ai rencontré un homme qui rêvait de se marier, et je trouvais ça amusant, mais je n'ai jamais caché le fait que pour moi, le mariage ne représentait rien. D'ailleurs, c'est fini, ça a duré quatre mois", lâchait-elle quelques semaines plus tard. Effectivement, l'actrice et son mari divorceront très rapidement.

On lui prêtera ensuite une idylle avec Benjamin Biolay en 2015, avant que deux ans plus tard, lors de la Mostra de Venise, elle n'apparaisse avec un mystérieux homme, musicien de métier, grand par la taille mais également remarqué pour son impressionnante chevelure en dreadlocks tombant sur les mollets. On ne sait pas si elle est toujours avec, et c'est aussi parce que la secrète Anna cultive ce mystère. C'est peut-être ce qui la rend encore plus fascinante...