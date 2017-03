AnnaLynne McCord, victime de viol puis suicidaire : "Je me coupais les bras"

Sylvie Le Bihan, la créatrice de mode agnès b., Jane Fonda, Elisa Servier... plusieurs personnalités ont récemment révélé avoir été victimes de viol. Lors d'une interview télévisée, l'actrice AnnaLynne McCord, qui avait déjà raconté qu'elle avait aussi vécu un tel drame, a dévoilé les tristes conséquences que cela avait eu sur son existence : elle est devenue suicidaire...

C'est aux téléspectateurs de la BBC qu'AnnaLynne McCord s'est confiée. Profitant de la Journée de la femme, l'ex-comédienne de la série 90210 est revenue sur la tragédie qui a bouleversé sa vie à jamais lorsqu'elle avait 18 ans. Un ami de passage à son domicile a abusé d'elle : "Je n'ai pas été violée dans ces scénarios qu'on présente comme dangereux. J'étais chez moi, j'ai accueilli un ami. Je me suis réveillée et [j'ai découvert que] qu'il avait profité de mon hospitalité. Je me suis réveillée, il était en moi, et mon corps s'est complètement éteint", déclare-t-elle.

D'abord prise d'un sentiment de culpabilité, elle mènera ensuite son existence "comme s'il ne s'était rien passé". "Je pensais que j'allais bien et j'ai continué à vivre, si on peut appeler ça vivre. Puis je suis devenue très sombre, suicidaire, je me faisais du mal en me coupant les avant-bras", ajoute la grande soeur du mannequin Rachel McCord. Près de dix ans après cette tragédie, AnnaLynne poursuit son combat pour le respect des droits humains et ceux des femmes, victimes comme elle d'agressions sexuelles et d'actes criminels.

Depuis qu'elle a évoqué cette tragédie pour la première fois en 2014 (à la suite du tournage d'une scène de viol dans la saison 2 de 90210), AnnaLynne McCord s'est beaucoup livrée sur le sujet. Récemment encore, elle a indiqué que ce crime avait eu un impact sur ses relations amoureuses et été à l'origine de sa rupture avec l'acteur Kellan Lutz.