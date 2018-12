Anthony Colette (DALS 9) annonce une mauvaise nouvelle : "Epaule fracassée"

Samedi 1er décembre 2018, Anthony Colette, associé à la divine Iris Mittenaere, s'inclinait en finale de Danse avec les stars 9 sur TF1 face au vainqueur Clément Rémiens et sa partenaire Denitsa Ikonomova.

Quelques jours après la fin de cette aventure dont il se souviendra longtemps, le beau danseur a fait une révélation sur Instagram : il garde quelques séquelles physiques de la compétition artistique. En effet, alors qu'il était avec son kiné ce 6 décembre, Anthony Colette a publié un selfie grimaçant accompagné du commentaire suivant : "Après Danse avec les stars, épaule fracassée. Ostéo et kiné, bonjour !" Il est vrai que le danseur a connu quelques mésaventures avec l'ex-Miss Univers 2016 avant d'arriver en finale du concours.

De son côté, Iris Mittenaere profite actuellement de son rythme bien moins soutenu. Entre deux séances de dédicaces afin de promouvoir son livre Toujours y croire, la belle Iris a pris le temps d'écrire : "J'ai passé 13 semaines éprouvantes mais extrêmement enrichissantes aux côtés d'Anthony Colette et de toute la #DALSfamily. Merci pour votre soutien et un grand bravo à Clément et Denitsa, j'étais honorée de partager cette finale avec vous. A très vite !"