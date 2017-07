Antoine Griezmann voit la vie en rose avec Erika, leur folle danse en vidéo

Trois semaines après leur magnifique mariage célébré à Tolède, dans le sud de Madrid, Antoine Griezmann et Erika Choperena sont toujours sur un petit nuage. Quelques jours après la célébration de leur union, et un voyage de Grizi avec son frère et des amis aux États-Unis, le footballeur français de 26 ans et sa belle épouse se sont retrouvés pour leur lune de miel.

Partageant généreusement leur carnet de voyage sur les réseaux sociaux, les parents de la petite Mia (1 an) ont d'abord posé leurs valises en Jamaïque. Les jeunes mariés se sont installés dans un magnifique hôtel de luxe, le Sandals Royal Caribbean, du groupe hôtelier jamaïcan Sandals. Antoine Griezmann et Erika Choperena ont séjourné dans l'un des tout nouveaux bungalows sur pilotis inaugurés quelques mois auparavant. Un cadre idyllique qu'ils ont depuis quitté pour poursuivre leur lune de miel sur les îles Turques-et-Caïques situées dans les Caraïbes, au sud-est des Bahamas. Entourés de mer turquoise, les amoureux ont pris leurs quartiers dans un autre hôtel de luxe avec chambre XXL, lit king size et belle terrasse pour admirer les magnifiques couchers de soleil.

Une fois la nuit tombée, Antoine Griezmann et Eirka Choperena s'offrent des instants de fous rires qu'ils partagent joyeusement sur Instagram. Tous deux ont ainsi posté des vidéos le 6 juillet, tournées dans leur chambre d'hôtel. Au son de La Vie en rose, le couple partage une danse folle, Antoine Griezmann jouant seul les ballerines sur la légendaire chanson d'd'Edith Piaf. Eirka est visiblement sous le charme de son homme.