Asia Argento, infidèle à Anthony Bourdain : "Il m'a trompée aussi"

En l'espace de quelques semaines, Asia Argento est passée de porte-parole du mouvement #MeToo, saluée pour son courage, à ennemie publique. Gravement fâchée avec Rose McGowan, accusée à son tour d'une grave agression sexuelle (l'affaire Jimmy Bennett), l'actrice et réalisatrice italienne est aussi pointée du doigt pour le suicide de son compagnon Anthony Bourdain. Dans une interview exclusive accordée chez elle à Rome à DailyMailTV, dévoilée lundi 24 septembre 2018, Asia Argento se défend d'avoir poussé son dernier compagnon à commettre l'irréparable.

Depuis 2016, Asia Argento partageait la vie de l'ancien chef et star de CNN avec son émission Parts Unkwown, Anthony Bourdain. Début juin, des photos de l'actrice se promenant avec un autre homme dans les rues de Rome sont publiées par le Daily Mail. Trois jours plus tard, CNN annonce le suicide de Bourdain. La star italienne de 42 ans, active sur les réseaux sociaux, fait face à de violentes critiques : "Les gens disent que je l'ai tué, confie-t-elle en larmes. Je comprends qu'ils aient besoin de trouver une explication à son geste. J'aimerais en avoir une aussi. Il était tellement aimé. Sans doute trouverais-je aussi du réconfort si je savais que quelque chose s'était passée."

Une relation ouverte

Face aux rumeurs d'infidélités, Asia Argento joue la transparence : "Il m'a trompée aussi. Ce n'était pas un problème pour nous. C'était un homme qui voyageait 265 jours par an. Quand on se voyait, on était très heureux d'être ensemble. Nous ne sommes pas des enfants. Je n'arrive pas à croire qu'Anthony ait pu commettre un geste pareil. Ce qui me rend malheureuse c'est qu'il avait une immense peine en lui et que je ne l'ai pas vue. Pour ça, je me sentirai coupable pour le reste de mon existence."

Asia Argento raconte ensuite à la journaliste anglaise comment elle a appris la nouvelle. Anthony Bourdain s'est pendu dans une chambre d'hôtel alors qu'il tournait un nouvel épisode de son émission - qui vient de remporter cinq nouveaux Emmy Awards - en France : "J'ai un reçu un appel de son manager. C'était très rapide. Il m'a dit qu'Anthony s'était suicidé. Sur le moment, je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais pas pleurer. Et je me suis mise à hurler." L'actrice raconte que la colère d'avoir été abandonnée lui a permis de ne pas sombrer. C'est ensuite le fait de travailler sur les premières émissions de X Factor Italie qui l'a aidée - elle a depuis dû quitter l'émission en raison de l'affaire Jimmy Bennett.

Ce mardi 25 septembre, DailyMailTV publiera la seconde partie de cette interview dans laquelle Asia Argento répondra aux accusations de Bennett et de son ancienne complice Rose McGowan, qu'elle attaque d'ailleurs en justice pour diffamation. À suivre...