Asia Argento : Sa contre-attaque contre Rose McGowan, d'autres textos explosifs

Asia Argento a accordé une longue interview à DailyMailTV dont la deuxième partie a été diffusée mardi 25 septembre 2018. Après avoir évoqué le suicide de son compagnon Anthony Bourdain et les rumeurs d'infidélité (elle révèle qu'ils étaient en relation libre) dont elle a fait l'objet, l'actrice et réalisatrice italienne de 43 ans aborde le sujet brûlant de la fin de son amitié avec Rose McGowan, contre laquelle elle a porté plainte pour "tromperie, fraude, coercition et diffamation". Ce qu'elle révèle à nos confrères britanniques fait froid dans le dos.

Il y a maintenant presque un an que Rose McGowan et Asia Argento ont lancé l'offensive contre le producteur Harvey Weinstein et sont devenues les figures emblématiques du mouvement #MeToo à Hollywood. Cet été, les révélations de l'affaire Jimmy Bennett (qui accuse l'actrice italienne d'agression sexuelle lorsqu'il avait 17 ans) et d'échanges de textos incriminants entre Argento et Rain Dove, compagne de Rose McGowan, ont mis fin à leur amitié. En réalité, c'est bien plus glauque à en croire l'Italienne.

Bennett un maître-chanteur ?

"Elle n'arrête pas de raconter que je suis une pédophile, que j'étais un monstre, que j'étais comme Weinstein, commence Asia Argento devant la caméra de DailyMailTV. Ce qui m'a donné la force de vous parler aujourd'hui, c'est la colère que je ressens contre Rose McGowan et Rain Dove pour leurs mensonges. Dire que Bennett m'envoyait des photos de lui nu depuis qu'il avait 12 ans et que je n'ai jamais rien fait pour l'en empêcher est un mensonge." Rain Dove a admis avoir commis une erreur d'interprétation sur ce sujet. Mais Rose McGowan n'est pas revenue sur ce point après la publication du long communiqué incendiaire adressé à Asia Argento.

Pour Asia, ses textos qui ont été remis à la police par Rain Dove avant d'atterrir sur le site américain TMZ.com, ont été sélectionnés. Selon elle, l'intégralité de l'échange raconte autre chose de sa rencontre avec Bennett : "Dans ces messages, je dis que j'étais pétrifiée. Il était sur moi..." L'actrice réaffirme que c'est elle la victime. D'autant qu'en sortant avec Anthony Bourdain, un homme riche, star de CNN, elle était devenue une cible. Jimmy Bennett lui a en effet réclamé de l'argent juste après la publication des premières enquêtes sur Weinstein. Bourdain a accepté de lui donner 380 000 dollars pour qu'il abandonne les poursuites. "[Bennett] avait des problèmes financiers. (...) Ses parents lui ont pris 1,2 million de dollars. Il ne travaillait pas. Sa vie était sens dessus dessous. Même s'il m'avait agressée, je ressentais de la pitié pour lui. Anthony a dit : 'Donnons-lui un peu d'argent qu'ils nous laissent tranquilles.' Moi je ne voulais pas, c'est pour ça que j'ai arrêté de le payer." Bennett n'aurait touché que 250 000 dollars de la somme promise.

Son ancienne petite amie aurait obtenu une ordonnance restrictive contre lui en 2004 après avoir essayé de porter plainte contre lui pour avoir couché avec elle alors qu'elle n'avait que 17 ans (la majorité sexuelle en Californie est de 18 ans) et de l'avoir encouragée à lui envoyer des photos d'elle nue. Bennett aurait été contraint de payer 1,5 million de dollars de dédommagements pour éviter les poursuites. On attend confirmation sur ce point.

Des mensonges dignes d'un film d'espionnage

Asia Argento revient ensuite longuement sur Rose McGowan. C'est au moment du suicide d'Anthony Bourdain que les choses se sont gâtées. McGowan et Dove décident de lui changer les idées en l'emmenant à Berlin. Selon elle, le couple a abusé de sa fragilité et lui aurait raconté n'importe quoi. Dove lui confie qu'elle est un agent pour un "réseau secret de femmes très riches" : sa mission est d'aller récupérer les cendres d'Anthony Bourdain. Le lendemain, Rain Dove lui raconte une histoire extraordinaire impliquant des jets privés, un hélicoptère et un aller-retour en France. On présente alors à Asia Argento une petite boîte censée contenir une partie des cendres de son compagnon : "Elle m'a dit être allée en France dans une morgue où travaille une femme du réseau. Elle m'a dit qu'elle avait eu de la peine pour moi et qu'elle avait prélevé un peu des cendres pour moi, que c'était dangereux et qu'elle aurait pu être arrêtée."

Le Daily Mail produit les captures d'écran d'autres échanges de textos dans lesquels Rain Dove raconte avoir vu les analyses toxicologiques d'Anthony Bourdain et qu'il avait recommencé à prendre de l'héroïne deux jours avant sa mort. "Deux jours plus tôt, je l'avais trouvé bizarre au téléphone, alors je l'ai crue", commente Argento. Toujours par textos, Dove lui raconte que Bourdain est mort dans les bras d'une prostituée qui n'était pas musulmane mais portait un hijab. Qu'il s'est injecté une seringue d'héroïne dans le cou pour se suicider. On sait depuis qu'il s'est pendu. "À ce moment-là, je la crois parce que je suis fragile, se souvient Asia Argento. Je cherchais désespérément une explication à son geste, des réponses à mes questions. Et c'est ce qu'elle m'a donné, quelque chose à quoi me raccrocher."

Aujourd'hui, Asia Argento poursuit Rain Dove et Rose McGowan en justice. Elle se dit brisée, en situation délicate pour subvenir aux besoins de ses deux enfants, mais elle ne lâchera rien. Les intéressées n'ont pas souhaité commenter les déclarations d'Asia Argento...