Audrey Dana, son fils de 8 ans : "Il me vanne en permanence"

Après Sous les jupes des filles, son casting en or et son million d'entrées, Audrey Dana est retournée derrière et devant la caméra pour le film Si j'étais un homme. Un long métrage qui est né d'un rêve qu'elle a fait il y a vingt ans, au cours duquel elle s'est retrouvée avec un "truc entre les jambes". Elle en parle dans le magazine Biba, partageant son regard sur les femmes, son fils et... Leonardo DiCaprio.

Audrey Dana est maman de deux fils, Lee, (8 ans) qu'elle a eu avec le réalisateur Mabrouk El Mechri, et Lucca, né d'une précédente union. A Biba, elle confie : "Ce qui me fait le plus marrer, c'est mon plus jeune fils. Il a la connerie en lui. L'autre jour, il me lance : 'Tu sais maman, j'ai réfléchi à ce petit grain de beauté que tu as sur la tempe. C'est peut-être ton cerveau qui déborde. Non, en fait, je crois que c'est ton cerveau.' Il n'a que 8 ans et il me vanne en permanence, c'est un truc de fou !"

La femme est un sujet inépuisable pour l'artiste qu'elle est. Audrey Dana est fascinée par Léa Seydoux comme par la beauté sans retouches d'une septuagénaire : "J'ai le droit de dire aux femmes qu'elles sont belles. Les femmes ne se font pas de compliments entre elles, je ne comprends pas pourquoi." Parmi les hommes, c'est Leonardo DiCaprio qui la subjugue : "Ce mec est mon héros, je lui baise les pieds. Quand il prend son Oscar, il en profite pour parler de la planète."

Dans Si j'étais un homme, Audrey Dana donne la réplique à Eric Elmonisno et Alice Belaïdi (prix d'interprétation à l'Alpe d'Huez). On y suit le parcours de Jeanne, fraîchement divorcée, séparée de ses enfants une semaine sur deux. Pour elle les mecs c'est fini, elle ne veut plus jamais en entendre parler. Mais un beau matin, sa vie s'apprête à prendre un drôle de tournant, à première vue rien n'a changé chez elle... à un détail près ! On vous laisse découvrir la bande-annonce.