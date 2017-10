Audrey Lamy : Chic à la Fashion Week, avec Louise Monot et son chéri

Baptisée Girls, Girls, Girls, l'exposition se déroule au magasin Tara Jarmon, situé au 73 avenue des Champs-Élysées. La marque parisienne y a invité le photographe Thomas Lélu à présenter une série de 12 portraits de personnalités. Audrey Lamy les a découverts ce mardi 3 octobre, dernier jour de la Fashion Week de Paris, au cours d'une soirée privée.

La comédienne de 36 ans et future star des films Coexister et Simon et Théodore n'était pas l'unique curieuse présente à la boutique Tara Jarmon. Une Louise Monot ravissante en costume gris prince-de-Galles et son compagnon Samir Boitard, Alison Wheeler, Inès Melia et son époux, Zabou Breitman ou encore Margaux Avril ont répondu favorablement à l'invitation de la griffe.

Côté messieurs, le DJ et fils de Nicolas Sarkozy, Pierre Sarkozy, le chanteur Alban Bartoli et l'acteur Gregory Montel (bientôt à l'affiche de Diane a les épaules, avec Clotilde Hesme) se sont rendus au vernissage de Girls, Girls, Girls. Tous ont été accueillis par le PDG de Tara Jarmon, Francis Varesano, et sa directrice artistique Colombe Campana.

L'expo Girls, Girls, Girls de Thomas Lélu et Tara Jarmon est à visiter au magasin Tara Jarmon, au 73 avenue des Champs-Élysées, jusqu'au 22 octobre.