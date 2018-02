Ayem Nour sensuelle en culotte : Son nouveau corps bluffe les internautes !

Ce jeudi 22 février 2018, Ayem Nour a franchi un nouveau cap. Après s'être dévoilée bien amincie, la maman du petit Ayvin (1 an et demi) – fruit de ses amours avec l'homme d'affaires Vincent Miclet dont elle est aujourd'hui séparée – s'est affichée en petite culotte dorée ! Si elle a fait tomber le bas, la jeune femme a toutefois fait soft en portant un pull en laine écru. Allongée dans un lit et le regard coquin, elle a légendé son cliché de la citation suivante : "L'effort librement consenti rend libre !"

En commentaires, les internautes sont nombreux à la féliciter pour sa perte de poids. "Tu as fondu, c'est dingue !", "Bravo tu es une autre femme", "Canonissime ! Ça me motive, je viens d'avoir un bébé j'aimerais avoir le même corps que toi", "Tu as bien raison de t'afficher en culotte, tu nous fais rêver avec ton corps de rêve", peut-on lire.

Pari réussi pour la jeune maman qui n'en termine plus de bluffer ses fans !