Bagarre entre Amélie Neten et Kim Glow : "On voyait le démon dans leurs yeux !"

En venir aux mains dans une aventure comme Les Vacances des Anges peut s'avérer fatal. En effet, les productions des émissions ne cautionnent pas ces comportements et décident en général de congédier les candidats concernés. Alors que la rumeur d'une "bagarre" entre Kim et Amélie court depuis quelques semaines, Florian que l'on a notamment pu voir dans Les Princes de l'amour sur W9 a décidé de revenir sur cet incident dans une interview qu'il a accordée à notre confrère Sam Zirah.

"J'étais le plus balèze de l'aventure, donc forcément j'ai dû faire le vigile entre elles deux. Il y a des choses qui se sont passées en off. Il y a des règles et nous devons tous les respecter. Sauf que Kim, elle passe au-dessus des règles. Tout le monde le sait, et elle le faisait savoir à tout le monde dans la maison. Kim avait des avantages que certains n'ont pas, elle pouvait téléphoner à son mec tous les jours. Quand tu as ce genre de confort, il ne faut pas le crier sur tous les toits parce que d'autres n'ont pas cette chance", a-t-il d'abord dévoilé avant de parler des raisons de cette dispute.

"Le jour où elle devait rendre le téléphone à l'heure, elle n'a pas voulu le faire car elle n'avait pas fini sa conversation. Amélie lui a stipulé qu'il fallait qu'elle se plie aux règles, que l'heure c'est l'heure, mais Kim a préféré l'envoyer bouler. Amélie a insisté et c'est parti en insultes. Ça a pris des proportions de ouf. Kim a insulté le fils d'Amélie et elle a vu rouge, elle avait envie de lui arracher les yeux de la tête. Amélie a eu un geste comme si elle voulait frapper Kim, mais il n'y a pas eu le coup ! J'ai voulu les séparer, car vraiment, elles allaient se fighter. On voyait le démon dans leurs yeux ! Elles étaient vraiment possédées. C'était chaud", a poursuivi l'ex-petit ami d'Astrid.

"Il y avait des clashs à longueur de temps, je ne sais même pas comment ils vont monter tout ça, car c'était vraiment hardcore de chez hardcore", a conclu le jeune homme.

Voilà qui donne le ton de cette deuxième saison des Vacances des Anges à retrouver chaque soir du lundi au vendredi sur NRJ12 !