Barack Obama : Sexe, drogue et adultère... Les dessous d'une jeunesse débridée

Barack Obama n'a pas toujours été le mari parfait et aimant qu'il est aujourd'hui, si l'on en croit le prix Pulitzer David Garrow, qui publie une biographie de l'ancien président des Etats-Unis, le 9 mai prochain. Dans son livre, intitulé Rising Star: The Making of Barack Obama, l'écrivain raconte la jeunesse débridée de l'ancien avocat devenu chef d'Etat.

Sexe, drogue et rock'n'roll

D'après plusieurs extraits publiés par le site du DailyMail, on y apprend notamment qu'il a eu une relation "rock'n'roll" avec une certaine Genevieve Cook, qu'il a rencontrée le soir du nouvel an 1983, et avec qui il a passé la nuit dès le premier rendez-vous. Celle qui était à l'époque âgée de 25 ans, soit trois ans de plus que Barack, raconte leurs "ébats passionnés" auxquels elle a consacré de nombreux poèmes.

L'ex-couple ne partageait pas que des après-midi torrides et passait aussi beaucoup de temps en compagnie d'amis, avec qui ils avaient l'habitude de "consommer beaucoup de cocaïne", bien qu'elle ait reconnu que l'ancien président en prenait moitié moins qu'eux et préférait "rester chez lui à bouquiner plutôt que de consommer de la drogue". Exception faite pour les soirées au cours desquelles il aimait fumer de l'herbe.

Les deux jeunes ont fini par se séparer deux ans après leur rencontre mais ont continué à se fréquenter de loin puisqu'elle a fini avec son meilleur ami, un certain Sohale Siddiqi, avec qui elle a couché après avoir consommé de l'ecstasy. Quelques mois plus tard, Barack faisait la connaissance de celle qui deviendrait sa première petite-amie officielle : Sheila Miyoshi Jager, qu'il a commencé à fréquenter au milieu des années 80 alors qu'il vivait à Chicago.

Un premier amour, entre adultère et déception

Très amoureux, il l'a demandé deux fois en fiançailles avant de la quitter, blessé par ses refus. A l'époque, les parents de la jeune femme, âgée alors de 23 ans, la trouvaient trop jeune pour épouser l'ambitieux étudiant. Sans doute doivent-ils s'en mordre les doigts aujourd'hui.

De son côté, celle qui est devenue professeur au College Oberlin regrette plutôt d'avoir continué à cultiver des liens avec Barack, même après leur rupture et alors qu'il fréquentait déjà la future première dame des Etats-Unis, Michelle. A l'époque Sheila entretenait sans doute moins de remords car elle était persuadée qu'il l'avait elle-même trompée avec une jeune Hispanique divorcée, maman de trois enfants, qu'il avait rencontrée dans le cadre de ses fonctions : une certaine Mary Ellen 'Lena' Montes.

Toujours est-il qu'elle a fini par prendre ses distances avec Barack, après qu'il se soit marié en 1992. Une union qui perdure toujours aujourd'hui puisque Barack et Michelle forment une famille parfaite avec leurs deux filles Malia (18 ans) et Natasha (15 ans). S'il jouit désormais d'une réputation de mari idéal et de père exemplaire, tel n'a pas toujours été l'image de Barack Obama, qui aurait même envisagé l'homosexualité après sa rencontre avec le professeur Lawrence Goldyn. Ils entretenaient une très forte complicité et l'intellectuel lui aurait beaucoup appris sur le sujet...

Coline Chavaroche