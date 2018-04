Bébé de Kate et William : Pippa Middleton, enceinte, première à Kensington !

Alors que le suspense concernant les prénoms du bébé du prince William et de la duchesse Catherine de Cambridge, gageons que cette information est déjà connue de leur plus proche entourage. Au lendemain de la naissance du troisième enfant du couple, venu au monde à 11h01 (heure locale) lundi 23 avril 2018 à l'hôpital St Mary à Londres et ramené dès le soir même au domicile familial, l'appartement 1A au palais de Kensington, Pippa Middleton semble avoir été la plus réactive pour découvrir son second neveu...

Si la famille royale s'est dite "enchantée" de la nouvelle de cette naissance royale, selon le communiqué de la cour, pas facile de planifier les visites, entre éloignement géographique et activités officielles. La reine Elizabeth II, par exemple, se trouve encore au château de Windsor, où son mari le duc d'Edimbourg poursuit sa convalescence suite à sa récente opération de la hanche.

Très proche de sa soeur aînée, Pippa Middleton, qui n'a pas les mêmes contraintes, a été la plus prompte et s'est rendue dès le mardi 24 avril chez William et Kate. Supposément enceinte, selon des révélations du tabloïd The Sun au cours du week-end dernier, de son premier enfant avec son époux James Matthews moins d'un an après leur mariage, a été aperçue repartant du palais de Kensington, devançant ses parents Carole (qui se trouvait pourtant à Londres la veille, jour de l'accouchement) et Michael, son frère James ainsi que le prince Charles et la duchesse Camilla.

Un autre bébé est en route dans l'entourage de Pippa Middleton : Vogue Williams, compagne de son sulfureux beau-frère Spencer Matthews, attend un petit garçon.