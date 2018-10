Bella Hadid a 22 ans : Déclaration d'amour de The Weeknd, son chéri

La vie amoureuse des stars passionne leurs millions de fans ! Ceux de Bella Hadid et The Weeknd sont heureux d'apprendre que leur couple s'est reformé. Ils se sont joints au chanteur, auteur d'une charmante déclaration, pour souhaiter un joyeux anniversaire au top model...

Bella Hadid fête ses 22 ans ce mardi 9 octobre. Ses plus de 20 millions d'abonnés Instagram ont déjà commencé à lui adresser leurs meilleurs voeux. Le chéri de la jolie brune, The Weeknd, y est lui aussi allé de sa petite publication.

The Weeknd a partagé, toujours sur Instagram, un diaporama d'une vidéo et neuf photos de Bella Hadid et lui, une première depuis le début de leur relation (interrompue entre novembre 2016 et avril 2018). L'artiste de 28 ans écrit simplement en légende "joyeux anniversaire [mon] Ange" et ponctue son commentaire de deux émoticônes de coeur.