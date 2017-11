Bella Hadid et The Weeknd : Réconciliés, comme Selena Gomez et Justin Bieber ?

Mardi soir (14 novembre), The Weeknd a été surpris à New York. L'artiste de 27 ans quittait l'appartement de son ex-petite amie, Bella Hadid. Tout de noir vêtu et en pleine conversation téléphonique, The Weeknd a sauté dans un véhicule qui l'attendait à l'entrée de l'immeuble. Le Daily Mail a mis en ligne les photos de cet instant volé.

"Il n'a pas aimé que [Selena] et Justin [Bieber] se revoient, et [The Weeknd] a toujours été un peu jaloux de lui. Bella (...) ne voit personne et The Weeknd est quelqu'un de familier, qui compte pour elle. C'est facile", a expliqué "une source" à Entertainment Tonight. Selon le site américain, The Weeknd a repris contact avec le top model de 21 ans, peu de temps après l'officialisation de sa rupture avec Selena Gomez. Cette dernière a depuis été vue à plusieurs reprises avec son ex-petit ami, le chanteur Justin Bieber.

Lundi 13 novembre, Bella Hadid a assisté, avec sa grande soeur Gigi et leur mère Yolanda Hadid, aux Glamour Women of the Year Awards. Les deux bombes s'envoleront prochainement pour Shanghai où elles participeront au défilé Victoria's Secret 2017.