Ben Affleck à nouveau célibataire : encore une rupture avec Lindsay Shookus !

Depuis sa séparation d'avec Jennifer Garner en avril 2015 et leur divorce acté en octobre 2018, les amours de Ben Affleck sont difficiles à suivre.

Resté près d'un an avec Lindsay Shookus, une productrice de l'émission satirique Saturday Night Live, l'acteur américain de 46 ans était revenu sur le marché des célibataires à l'été dernier. À cette époque, le héros de Batman v Superman avait été aperçu à plusieurs reprises avec une playmate de 22 ans. Ce qui n'avait, soi-disant, pas provoqué sa rupture avec Lindsay Shookus. "Ils sont toujours très amis et ont décidé de rester ainsi. Ils ont tous les deux essayé de faire en sorte que cela fonctionne, mais la distance a été trop importante pour eux à l'heure actuelle. La famille passe avant pour eux", avait commenté une source à E! News, évoquant une rupture d'un accord commun.

Six mois plus tard, des rumeurs de retour de flamme ont émergé et elles se sont confirmées. Durant le mois de mars, Ben Affleck et Lindsay Shookus ont repris une romance, la productrice soutenant l'acteur lors de l'avant-première de Triple Frontière organisée à New York au mois de mars, un film actuellement proposé sur Netflix avec Charlie Hunnam, sur fond de trafic de drogue. Leur rabibochage n'aura finalement été que de très courte durée puisqu'ils ont une nouvelle fois rompu.

Entertainment Tonight révèle que des emplois du temps incompatibles sont à l'origine de cette séparation. "La distance était finalement un gros facteur dans leur rupture, indique une source. Ils ont tous deux beaucoup d'amour l'un pour l'autre, mais ils ont finalement réalisé que cela ne marchait pas." Lindsay Shookus passe la majeure partie de son temps à New York pour Saturday Night Live, tandis que Ben Affleck vit à Los Angeles où il s'occupe de ses enfants Violet (13 ans), Seraphina (10 ans) et Samuel (7 ans) conjointement avec Jennifer Garner. L'acteur est par exemple allé les récupérer à l'école jeudi 11 avril. C'est également en Californie qu'il est sous surveillance pour tenter de mettre fin à sa longue addiction à l'alcool.

De son côté, Jennifer Garner file toujours le parfait amour avec John Miller, un charmant homme d'affaires spécialisé notamment dans le burger.