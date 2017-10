Benjamin Biolay : Sa fille Anna Mastroianni "est une chanteuse née"

Tel père, telle fille ? Si on en croit Anna (14 ans) et son père Benjamin Biolay, c'est possible oui. Dans une interview accordée à Télé Star, le chanteur et compositeur devenu juré de la Nouvelle Star s'épanche sur les talents de sa fille qu'il verrait bien finir derrière un micro. "C'est une chanteuse née, mais je ne pense pas qu'elle veuille faire ça plus tard", confie le père de l'adolescente, fruit de son amour pour Chiara Mastroianni (dont il est séparé aujourd'hui mais avec qui il est en très bon termes).

Selon le papa, Anna est "très cliente de ces émissions", entendez des programmes comme Nouvelle Star et The Voice. "Sincèrement, je préférerais qu'elle réussisse via un télé-crochet plutôt que je lui réalise son album ou signe son contrat", ajoute l'homme de 44 ans.

La fibre musicale, Anna la possède en effet. Selon Catherine Deneuve, sa petite-fille est fan de rap, et notamment de Nekfeu avec qui l'iconique actrice vient de tourner dans Tout nous sépare. "Ma petite-fille est très portée sur le rap. Je passe beaucoup de temps avec elle le week-end et on en écoute souvent dans la voiture. Elle connaît toutes les chansons de Nekfeu par coeur, d'ailleurs. Absolument toutes", confie dernièrement l'actrice des Demoiselles de Rochefort dans Les Inrocks.