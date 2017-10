Catherine Deneuve : "On écoute du rap dans la voiture avec ma petite-fille"

Une mamie moderne et dans l'air du temps, what else !

Le 8 novembre sortira en salles le film Tout nous sépare, dans lequel Catherine Deneuve donne la réplique à Nekfeu. A priori, dans la vraie vie, tout semblait les séparer. Mais le réalisateur Thierry Klifa a réussi le pari de réunir l'icône du septième art français et le petit génie du rap. "J'avais entendu parler de lui mais je ne savais pas précisément ce qu'il faisait. Je l'ai découvert quand j'ai vu ses essais avec Thierry", raconte Catherine Deneuve aux Inrockuptibles. Si la grande Catherine ne savait pas qui était Nekfeu, elle a pu compter sur sa petite-fille, Anna (la fille que Chiara Mastroianni a eu avec Benjamin Biolay) durant leur mariage qui a duré de de 2002 à 2005), pour l'initier. À 14 ans, l'adolescente était au coeur du phénomène Nekfeu. "Ma petite-fille est très portée sur le rap. Je passe beaucoup de temps avec elle le week-end et on en écoute souvent dans la voiture. Elle connaît toutes les chansons de Nekfeu par coeur, d'ailleurs. Absolument toutes", confie l'actrice des Demoiselles de Rochefort. La star a poussé l'expérience un peu plus loin, puisque, après la mise en bouche de sa petite-fille, elle est allée voir son partenaire de jeu à l'écran sur la scène de l'AccorHotels Arena à Paris. "Quand je suis allée à son concert avec elle à Bercy, j'étais sidérée. Je ne m'attendais pas à un spectacle pareil. Il règne une espèce de fièvre", raconte Deneuve aux Inrocks. À l'inverse, Nekfeu a écouté Benjamin Biolay, l'ex-beau-fils de Catherine Deneuve. Interview à retrouver en intégralité dans le magazine Les Inrockuptibles, hebdomadaire du 25 octobre 2017.

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook

À ne pas rater