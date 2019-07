Benjamin Castaldi, aminci : ce qu'il a réellement perdu

Dans l'édition du samedi 13 juillet 2019 du journal Le Parisien, on peut lire un grand dossier sur les régimes, sujet ô combien estival. Cette fois, les hommes sont visés. L'animateur Benjamin Castaldi a pris la parole, lui qui a perdu pas moins de dix kilos ces derniers mois.

Selon l'ancien animateur de Secret Story, c'est grâce au programme minceur "Comme j'aime" qu'il a pu perdre ses kilos en trop. Benjamin Castaldi dit être tombé sur une publicité de la marque qui martèle son message sur le petit écran. "Des régimes j'en ai essayé des tonnes et des tonnes. Mais manger tous les jours sa salade et son poulet, ça devient vite lassant. Alors que là je ne me cassais pas la tête à me demander ce que j'allais me préparer. Personnellement, j'ai souvent fait le yoyo, je pouvais gagner comme perdre 10 kg en quelques mois. Là, j'arrive à me stabiliser", a-t-il confié au Parisien.

Séduit pas le programme "Comme j'aime", Benjamin Castaldi a donc appelé l'enseigne et a fini par être recruté ! "En voyant mon nom, ils m'ont proposé de faire le programme et d'en faire la promotion, si j'étais satisfait du résultat. Ce qui a été le cas ! D'ailleurs depuis, la marque reçoit des appels demandant 'le régime Castaldi'", dit-il. Et l'animateur, marié depuis 2016 à la très jolie Aurore Aleman, d'expliquer ce qui le motive et comment il s'organise. "J'approche de la cinquantaine, c'est maintenant que je dois faire attention ! Au-delà de mes restrictions alimentaires, je fais beaucoup de sport, je m'entretiens (...) Je n'ai pas eu une transformation assez flagrante comme Laurent Ournac [le comédien de Camping Paradis, NDLR]. J'ai perdu trois tailles de pantalon et deux tailles de veste, mais cela reste classique. C'est pour ça aussi que beaucoup ont pu s'identifier dans mon changement", a-t-il ajouté.

Thomas Montet