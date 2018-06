Bertrand Cantat et la mort de son ex-femme : Enquête rouverte !

Nouvel acte entre Bertrand Cantat et la justice. Le chanteur, condamné pour le meurtre de son ancienne compagne Marie Trintignant, avait été toutefois lavé de tous soupçons dans l'enquête sur le suicide de son ex-femme Krisztina Rády. Oui mais voilà, l'enquête reprend et son supposé comportement violent est au coeur de l'affaire...

C'est le Journal du Dimanche qui révèle cette information. Le parquet de Bordeaux a décidé de rouvrir l'enquête sur la mort de Krisztina Rády, survenue en janvier 2010. "Ce nouveau rebondissement est lié aux soupçons de comportement violent à l'encontre de sa femme visant l'ex-leader de Noir Désir évoqués dans plusieurs journaux à la fin de l'année dernière, et à l'action de Yael Mellul", écrit le quotidien. Cette dernière était l'avocate du dernier compagnon de Krisztina Rády et est aujourd'hui la présidente d'une association féministe, Femme et Libre. Le site affirme qu'elle "a dénoncé en janvier au parquet de Bordeaux le rôle qu'auraient joué les violences physiques et les pressions psychologiques de Bertrand Cantat dans le suicide de son épouse".

Yael Mellul, qui a "aussi évoqué des messages échangés avec les autres membres du groupe Noir Désir démontrant que ceux-ci avaient conscience du danger encouru par Krisztina Rády", a été entendue par la police le 23 mai 2018. Par la suite, le parquet a donc ouvert une enquête préliminaire. À l'issue de l'audition, elle a porté plainte pour "violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner".

Ce n'est pas la première fois que le supposé caractère violent de Bertrand Cantat est mis en lumière puisque, sous couvert d'anonymat, un ancien membre de Noir Désir avait confié être au courant et, après la mort de Krisztina Rády, les parents de la défunte avaient fait part du même sentiment avant de finalement soutenir le chanteur, boycotté un peu partout depuis qu'il a repris le chemin de la musique !

Bertrand Cantat (54 ans), attendu au Zénith de Paris le 7 juin, a eu deux enfants avec Krisztina Rády : Milo (20 ans) et Alice (15 ans).

Thomas Montet