Beyoncé enceinte de jumeaux : Une belle revanche après sa fausse couche

Elle rêvait plus que tout de fonder une famille mais son projet d'enfants a été mis à rude épreuve. Si l'annonce de la deuxième grossesse de Beyoncé a provoqué un élan de bonheur planétaire - au point que sa photo d'elle enceinte de jumeaux a établi un nouveau record -, la chanteuse américaine de 35 ans a aussi connu la perte d'un enfant.

Deux ans avant la naissance de Blue Ivy (en janvier 2012), la femme de Jay Z a été victime d'une fausse couche. C'est au cours d'une visite de contrôle que la superstar a découvert que le coeur du bébé qu'elle portait depuis quelques semaines seulement ne battait plus.

Après avoir révélé cette douloureuse épreuve pour la toute première fois dans le documentaire de HBO Life Is But a Dream sorti en 2013, Beyoncé s'était à nouveau confiée sur le sujet dans l'émission d'Oprah Winfrey, Next Chapter. "C'était une importante partie de mon histoire, l'une des choses les plus dures que j'ai eu à traverser", lui avait-elle raconté avec émotion, ajoutant que cette fausse couche l'avait ensuite poussée à garder secrète sa grossesse suivante, lorsqu'elle attendait Blue Ivy. "Vous ne savez pas ce qui va arriver", justifiait la chanteuse, encore très affectée par la perte de son bébé. "C'était très dur, toute ma famille et mes amis étaient au courant, nous l'avions fêtée", s'était-elle souvenue avant d'évoquer l'espoir qui avait suivi avec la naissance de Blue Ivy.