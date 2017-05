Beyoncé enceinte : Lèvres refaites et injections pour la future maman ?

Cette deuxième grossesse, Beyoncé l'a longtemps espérée. Enceinte de jumeaux, la célèbre chanteuse américaine de 35 ans partage régulièrement cette magnifique expérience sur les réseaux sociaux et son site officiel, affichant une silhouette transformée mais aussi un nouveau visage.

Dotée d'une bouche plus pulpeuse, la femme de Jay Z n'a pas tardé à faire l'objet de rumeurs infondées. Media Take Out n'a ainsi pas hésité à avancer que la superstar aurait succombé à la tentation des injections pour obtenir ces lèvres. Alors qu'elle n'est pas du genre à réagir à ce type d'allégations, Beyoncé a fait cette fois-ci une exception.

C'est via la voix de sa porte-parole Yvette Noel-Schure que la maman de Blue Ivy (5 ans) s'est exprimée. Démentant le recours à des injections, la représentante officielle de Queen Bey s'insurge dans un communiqué transmis à Gossip Cop, visant directement le site de Media Take Out : "Que savez-vous des effets d'une grossesse sur le corps d'une femme ? Je vous prie de me le dire. Savez-vous qu'en plus d'une prise de poids, il y a également un changement important dans la pression sanguine qui augmente le gonflement ? Savez-vous que les gencives des femmes gonflent souvent ? Savez-vous que cela impacte parfois l'élocution et plein d'autres choses ?"

Et Yvette Noel-Schure ne s'arrête pas là. "Mais le sacrifice de nos visages, de nos pieds et de nos corps est quelque chose que nous acceptons parce que nous mettons de magnifiques êtres humains au monde qui combattront un jour votre haine et votre négativité", poursuit-elle, revenant sur les nombreuses critiques dont Beyoncé avait fait l'objet lors de sa première grossesse. La chanteuse avait été accusée de porter un faux ventre et d'avoir eu recours à une mère porteuse pour Blue Ivy. "J'étais restée silencieuse pour la première grossesse de Beyoncé lorsque vous pensiez que c'était correct de se moquer d'elle, lâches que vous êtes, quand vous l'accusiez de n'avoir jamais été enceinte, mais je ne peux pas cette fois", ne décolère pas la porte-parole.

