Beyoncé : Lumineuse et ultrastylée, trois mois après son accouchement

Beyoncé est une des célébrités les plus sexy et les plus stylées de la planète ! Deux titres qu'elle consolide sur les réseaux sociaux, où elle poursuit un véritable défilé de mode virtuel. Pour son dernier look en date, "Queen Bey" révèle son ventre plat, retrouvé trois mois après la naissance de ses ...

Aujourd'hui encore, Beyoncé a régalé ses plus de 107 millions d'abonnés sur Instagram. La superstar de 36 ans y a publié une série d'images, sur lesquelles elle enchaîne les poses et dévoile son look du jour. Un look composé d'un top blanc Ellery, d'un corset de la marque australienne Acler et d'un pantalon noir Chiara Boni La petite Robe, et accessoirisé d'un sac Chloé.

Beyoncé se met en scène dans un montage vidéo. La chanson Magnolia du protégé d'A$AP Rocky, Playboi Carti, fait office de bande-son.