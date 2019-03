Bilal Hassani à l'Eurovision : André Manoukian pas complètement confiant

Dans une interview accordée à Télé Star, André Manoukian s'exprime sur les performances de Bilal Hassani, représentant de la France à l'Eurovision. Samedi 26 janvier 2019, le talentueux jeune homme de 19 ans, porté par son titre Roi, a remporté Destination Eurovision. C'est donc lui qui sera chargé de porter nos couleurs à Tel Aviv (Israël), en mai prochain. Membre du jury lors du concours organisé par France 2, André Manoukian avait déjà à l'époque ciblé certains points d'améliorations pour Bilal Hassani. Des conseils qu'il a répétés, vendredi 22 mars 2019.

Nos confrères ont demandé à André Manoukian s'il est confiant quant à la prestation de Bilal Hassani lors de l'Eurovision. "Pas complètement, je lui ai dit au début : 'ok, ta chanson est bien foutue, t'as un personnage génial, mais bosse un peu ta voix'", a déclaré le musicien, tout de même impressionné par le texte du jeune chanteur, co-écrit par Madame Monsieur, représentants de la France à l'Eurovision en 2018.

Les paroles de Roi sont également inspirées des années de harcèlement qu'a subies, et subit encore aujourd'hui Bilal Hassani. Un thème porteur, qui devrait plaire lors du concours. "Le morceau est beau et fort, le texte est balèze. Il y a quelque chose de très pur et de très simple dans la manière dont il passe le message, y compris avec son look", poursuit André Manoukian.

Depuis novembre 2016, Bilal Hassani a gagné une grande notoriété grâce à sa chaîne YouTube, où il fait découvrir à ses 950 000 abonnés sa vie quotidienne, amis et surtout, ses reprises de chansons. Ses fans ont fortement soutenu sa candidature lors de Destination Eurovision, lui permettant d'avoir de très bons scores dans les notes du public. "Sur les réseaux sociaux, les gamins ont été fascinés, comme si c'était un personnage de manga...", conclut André Manoukian.