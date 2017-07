Blac Chyna menacée par une autre sextape : ses ex se liguent contre elle

La réputation de Blac Chyna en prend un coup dans la guerre que lui livre son ex-fiancé Rob Kardashian. Affichée nue sur la Toile contre son gré, l'ancienne strip-teaseuse de 29 ans a obtenu une ordonnance de restriction à son encontre. Si le père de sa fille Dream (8 mois) est désormais tenu au silence, ce n'est pas le cas de ses autres conquêtes passées, dont les langues commencent à se délier.

Si l'on en croit le toujours bien informé TMZ, un certain Pilot Jones prétend avoir fréquenté la meilleure amie d'Amber Rose, qu'il qualifie d'hypocrite et qui se serait bien plus mal comportée que Rob dans cette affaire. Il accuse la sulfureuse bimbo d'avoir ruiné sa vie après leur rupture en publiant son numéro de téléphone en ligne, ce qui lui a valu de nombreuses menaces de mort, à tel point qu'il a dû quitter Los Angeles ! En outre, la maman de King Cairo (4 ans, qu'elle partage avec son ex-fiancé Tyga) aurait balancé sa bisexualité aux yeux de tous, ce qu'il a eu tant de mal à gérer qu'il a tenté de se suicider.

Sextape et menace

Qu'on se rassure, depuis, il est parvenu à retrouver la paix, notamment grâce à la religion bouddhiste. Ce qui n'est pas le cas de Blac Chyna, laquelle doit avoir du mal à dormir sur ses deux oreilles vu les éléments compromettants que certains possèdent contre elle. Son avocate Lisa Bloom a d'ailleurs récemment envoyé un avertissement à son ex Ferrari, avec qui elle s'est affichée pour narguer Rob, afin d'éviter qu'il publie des photos ou vidéos d'elle nue. "C'est un crime passible d'amende ou de prison", a-t-elle tenu à rappeler au rappeur, qui a de toute façon décidé de prendre ses distances avec Angela Renee White, de son vrai nom.

Le rappeur avait pourtant prévu de lui offrir pour près de 150 000 dollar de bijoux - notamment une Rolex, des boucles d'oreilles en diamant et un collier en or - avant que Rob ne l'humilie sur les réseaux sociaux. Quand Ferrari a découvert qu'elle fréquentait d'autres hommes, il a préféré ne pas passer pour un pigeon et cesser de l'entretenir. Il a renvoyé les cadeaux en boutique et a mis un terme à leur relation. La réputation de Blac Chyna en péril, c'est peut-être la meilleure vengeance que Rob Kardashian pouvait obtenir.

Coline Chavaroche