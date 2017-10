Brigitte Bardot : "Bertrand Cantat me dégoûte"

La musique adoucit les moeurs, dit-on... Mais pas nécessairement les paroles ! Celles de Brigitte Bardot, dans l'entretien qu'elle a accordé au Journal du Dimanche pour son édition du 22 octobre 2017, sont cash - et cela ne surprendra personne.

A l'occasion de la parution imminente (le 25 octobre aux éditions Flammarion) de Brigitte Bardot, Moi je joue, un livre richement illustré réalisé avec François Bagnaud et Dominique Choulant qui revisite la carrière de chanteuse non négligeable de BB et les souvenirs qui vont avec, l'intéressée répond pour le journaliste Ludovic Perrin à un "questionnaire thématique".

Les incontournables Initials BB, offerte par Serge Gainsbourg, qui lui "donne toujours les larmes aux yeux" et dont "aucune [chanson] ne peut prendre la place", et La Madrague, signée Jean-Max Rivière, occupent évidemment une place à part : "Jean-Max, c'est l'auteur qui m'a le mieux comprise avec Serge Gainsbourg, souligne-t-elle. Jean-Max, c'était le romantisme, la sensibilité, la gaieté, l'humour ; Serge, l'érotisme et la provocation. C'est grâce à lui que je me suis lancée. Jean-Max m'a d'abord proposé de chanter Sidonie (1962), un poème de Charles Cros. C'était trop beau pour ne pas essayer."

En refaisant le chemin de ces 76 chansons qu'elle a interprétées, Brigitte Bardot recroise d'autres personnages fameux, comme le général de Gaulle ("Lorsqu'il m'a reçue à l'Elysée, le 7 décembre 1967, nous avons échangé des propos militaires et néanmoins charmants", se souvient-elle), mais aussi les rockeurs Mick Jagger, Jimi Hendrix ou encore Johnny Hallyday, avec lesquels on a pu lui prêter des aventures : des rumeurs "toutes fausses", conteste-t-elle, insistant bien sur le fait qu'"aucun de ces hommes ne [lui] plaisait".

Brigitte et les chanteurs "actuels"

En musique, il y en a qui, heureusement, ont ses faveurs : "[Benjamin Biolay] a du talent et un charme troublant... Parmi les chanteurs actuels [sic], j'adore Francis Cabrel. J'aime bien aussi Julien Clerc, Florent Pagny, Jeanne Mas, Nolwenn Leroy et Stone, de Stone et Charden. Tous les autres m'énervent", lance-t-elle. Ce qui vaut tout particulièrement pour Bertrand Cantat, dont son interlocuteur lui livre le nom - sans doute suite à la vive polémique née du numéro des Inrockuptibles consacré à l'ancien leader de Noir Désir, qui a purgé une peine de prison pour avoir causé la mort de Marie Trintignant : "Lui, je l'ignore, il me dégoûte", assène, catégorique, BB.

Elle fustige aussi, c'était couru d'avance, "les rappeurs et tous ceux qui crachent sur la France et insultent la République", dont les chansons la "choquent profondément". Tout comme... la chasse : fervente protectrice des animaux, c'est sa toute dernière chanson, précisément intitulée La Chasse, qui lui vient en tête quand on lui parle de chanson de révolte. "C'est une chanson oubliée que m'avait écrite [en 1982] Jean-Max Rivière et qui me donne envie de tuer les chasseurs." Du BB dans le texte...